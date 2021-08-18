وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي عمليات التجارب أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الطب الحيوي، أو ما يعادلها.

– مساعد إداري ثانٍ (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 محرم 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 24 محرم 1443هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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