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#وظائف شاغرة بفروع شركة الأنظمة الميكانيكية
لحمَلة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير

#وظائف شاغرة بفروع شركة الأنظمة الميكانيكية

2021/08/10
الساعة 11:29 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة بفروع شركة الأنظمة الميكانيكية شركة الأنظمة الميكانيكية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول (الرياض).

– مصور فوتوغرافي (الخرج).

– ممثل مركز الاتصال (الرياض).

– قني سلامة (الخرج).

– مهندس إلكترونيات (الخرج).

– فني تيار منخفض (الخرج).

– مهندس اختبار البرمجيات (الخرج).

– فني تكييف (الخرج).

– مهندس جودة (الرياض).

– أخصائي إدارة المواهب (الرياض).

– أخصائي التدريب والتطوير (الرياض).

– اختصاصي ابتكار (الرياض).

– مدير ضمان الجودة (الخرج).

التقديم على وظائف شركة الأنظمة الميكانيكية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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