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#وظائف شاغرة بفروع شركة الحاج حسين رضا
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة بفروع شركة الحاج حسين رضا

2021/08/03
الساعة 10:29 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة بفروع شركة الحاج حسين رضا شركة الحاج حسين رضا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الخدمة (جدة).

– مدير الخدمة (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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