وظائف شاغرة بفروع شركة السودة للتطوير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في مدينة أبها.

تفاصيل وظائف شركة السودة للتطوير:

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الامتثال وضمان الجودة (الرياض).

– محلل أول الميزانية والخزينة (أبها).

– أخصائي إدارة الخزينة (أبها).

التقديم على وظائف شركة السودة للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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