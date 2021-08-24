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#وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

2021/08/24
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي البنك السعودي الفرنسي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مركز الدفاع عن الأمن السيبراني.

– محلل أول الأعمال.

– مدير أول الإستراتيجية.

– مدير أول الرقابة المالية.

– مدقق/ تدقيق تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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