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#وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

2021/08/03
الساعة 10:09 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين الهيئة السعودية للمقاولين
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول تقييم التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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