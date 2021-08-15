وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وشركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– مدير المحطة.

– مشرف الأعمال الميكانيكية.

– مشرف الأعمال الكهربائية.

– مسؤول سلامة.

– فني أجهزة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء.

– فني تلفزيون كيبلي (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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