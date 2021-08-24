وظائف شاغرة في شركة تطوير للخدمات التعليمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي محتوى/ تربية فنية”؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة تطوير للخدمات التعليمية:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التربية الفنية، أو المناهج وطرق التدريس)، ويفضل لمن لديه خبرة في المجال التربوي والتعليمي.

التقديم على وظائف شركة تطوير للخدمات التعليمية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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