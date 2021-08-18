وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية:

وأبرزت إدارة المركز أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد إداري: شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية، أو إدارة المكاتب، أو الإدارة العامة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي البنية التحتية لتقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر).

التقديم على وظائف مركز الشراكات الإستراتيجية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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