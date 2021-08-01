وظائف شاغرة في مستشفيات سليمان فقيه

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمعات وعيادات مستشفيات الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

وأبرزت مجموعة فقيه، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني الأشعة السينية وتصوير الأوعية الدموية.

– فني تخدير.

– فني إلكتروني.

التقديم على وظائف مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

وأوضحت مجموعة فقيه، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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