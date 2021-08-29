وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

وأبرزت هيئة المراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– منسق عضوية.

– مسؤول دعم مستخدم نظم تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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