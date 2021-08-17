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#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض

#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

2021/08/17
الساعة 12:05 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي البنك السعودي الفرنسي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور قواعد البيانات.

– مهندس ذكاء الأعمال وجودة البيانات.

– مدير سياسة ونطاق البيانات.

– مطور نظم.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وأفادت إدارة البنك أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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