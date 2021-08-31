‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

2021/08/31
الساعة 5:59 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الإعلان، العلامات التجارية، الموارد البشرية).

– مسؤول أبحاث العملاء الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف هندسية شاغرة في شركة السودة للتطوير

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات