وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للبوليمرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للبوليمرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وبيَّنت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية).

– فني ماكينات الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– فني أجهزة: شهادة الدبلوم في تخصص هندسة الأجهزة، أو ما يعادلها.

– فني كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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