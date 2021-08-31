وظائف شاغرة لدى الطيران العماني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “وكيل خدمة العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة الطيران العماني:

وبيّنت شركة الطيران العماني، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الطيران العماني:

وأوضحت شركة الطيران العماني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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