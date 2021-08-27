وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف دعم مبيعات (جدة).

– موظف مبيعات عبر الهاتف (الرياض).

– موظف مبيعات ميدانية (الرياض).

– موظف مبيعات عبر الهاتف (جدة).

– موظف مبيعات ميدانية (جدة).

– موظف خدمة عملاء الحسابات (ينبع).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة