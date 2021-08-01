وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مستشار الخدمة”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة، ومع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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