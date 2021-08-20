وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، ومكة المكرمة، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة عبداللطيف جميل المتحدة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سمكري مركبات (عدد وظيفتين/ جدة).

– استشاري مبيعات وصيانة (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).

– استشاري مبيعات وصيانة (عدد وظيفتين/ الدمام).

-استشاري مبيعات وصيانة (عدد وظيفتين/ الرياض).

التقديم على وظائف شركة عبداللطيف جميل:

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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