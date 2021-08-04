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#وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون في الخبر
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون في الخبر

2021/08/04
الساعة 6:09 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون في الخبر شركة هاليبورتون
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون:

وأبرزت شركة هاليبورتون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميداني.

– ممثل الخدمة الميدانية/ سوائل الحفر.

– مخطط الإنتاج.

– أخصائي مشتريات مساعد.

– مبرمج.

– مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

– مشغل الآلات.

– مشغل خدمة الإنتاج.

طريقة التقديم على وظائف شركة هاليبورتون:

وأوضحت شركة هاليبورتون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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