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#وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد في 3 مدن
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد في 3 مدن

2021/08/25
الساعة 7:30 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد في 3 مدن مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، وحائل، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق مبيعات وتسويق (الدمام).

– محاسب مستودع (حائل).

– مسؤول أمن المعلومات (الخبر).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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