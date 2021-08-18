وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم في عنيزة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “صيدلي إكلينيكي”؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في مدينة عنيزة.

شروط وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وبيّنت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية، ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2021م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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