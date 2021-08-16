وظائف شاغرة لدى مختبرات البرج في القنفذة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف صحية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي مختبر”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة القنفذة.

شروط وظائف شركة مختبرات البرج الطبية:

وبيّنت شركة مختبرات البرج، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية، ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت شركة مختبرات البرج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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