وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الإبداع والابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصحية، إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة البنية التحتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر).

– طبيب نفسي: شهادة البكالوريوس في تخصص علم النفس.

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة