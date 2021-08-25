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#وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية
للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض

#وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية

2021/08/25
الساعة 9:42 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية هيئة التخصصات الصحية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “محلل أول الأعمال”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وبيّنت الهيئة أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف هيئة التخصصات الصحية:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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