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#وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية
لحمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه

#وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية

2021/08/06
الساعة 1:47 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية هيئة التخصصات الصحية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدير البحث والتقييم”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وبيّنت الهيئة أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (علم النفس التنظيمي، أو القياس النفسي)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)


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