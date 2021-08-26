وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكتب الهيئة في فيينا بدولة النمسا.

تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

وبيّنت هيئة الرقابة النووية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي محاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي علاقات عامة: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة