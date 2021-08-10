وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مسؤول تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساعد مستشار: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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