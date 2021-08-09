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#وظائف شاغرة للجنسين بفروع مراكز عبور
للعمل بفروع مراكز المجموعة في النعيرية ومحايل عسير

#وظائف شاغرة للجنسين بفروع مراكز عبور

2021/08/09
الساعة 6:29 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للجنسين بفروع مراكز عبور مراكز عبور
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف أخصائيين وأخصائيات شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من النعيرية، ومحايل عسير.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

وظائف أخصائيين (النعيرية):

– تربية خاصة.

– علم اجتماع.

– علم نفس.

– تمريض.

– تخاطب.

– علاج وظيفي.

– علاج طبيعي.

وظائف أخصائيات (محايل عسير):

– تربية خاصة.

– نطق وتخاطب.

– علاج وظيفي.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف النعيرية، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف محايل عسير، اضغط (هنا).

وظائف مجموعة مراكز عبوروظائف مجموعة مراكز عبور


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