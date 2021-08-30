وظائف شاغرة للجنسين في السعودية للتموين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف السعودية للتموين:

وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير علاقات الموظفين.

– شيف تنفيذي.

– مشرف التغذية.

– أخصائي رسومات.

– موظف تغذية.

– طاهٍ.

– مشرف خدمة الأطعمة والمشروبات.

– مساعد مدير التغذية.

– مدير الأغذية.

التقديم على وظائف شركة السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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