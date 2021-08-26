وظائف صحية وإدارية في جامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أسنان.

– أخصائي أشعة.

– مسؤول المناوبات.

– مساعد إداري.

التقديم على الوظائف الشاغرة في جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 محرم 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 1 صفر 1443هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف جامعة الملك سعود معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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