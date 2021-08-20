وظائف صحية وهندسية شاغرة لدى أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أمراض النطق واللغة.

– أخصائي الصحة المهنية.

– أخصائي أول الصحة المهنية.

– مساعد مستشار خدمات المرضى.

– مهندس كهرباء.

– مساعد طبيب الأسنان.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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