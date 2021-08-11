وظائف نسائية شاغرة بمراكز عبور في بريدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمركز العلاج الطبيعي في مدينة بريدة.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت مجموعة عبور للرعاية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائيات علاج طبيعي.

– مدير طبي.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور:

وأوضحت مجموعة عبور للرعاية، أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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