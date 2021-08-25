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#وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة معادن
في عدد من التخصصات

#وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة معادن

2021/08/25
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة معادن شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من طريف، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مختبر كيميائي (طريف).

– مهندس بيئة (رأس الخير).

– مهندس أول خدمات العمليات (طريف).

– مشرف مفاعل الإنتاج/ المرشحات (طريف).

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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