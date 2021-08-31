وظائف هندسية شاغرة في شركة السودة للتطوير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة أبها.

تفاصيل وظائف شركة السودة للتطوير:

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع/ تسليم المشروع والدعم: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، ويفضل شهادة الماجستير.

– محلل أول المقاولات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف السودة للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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