وظائف هندسية شاغرة في شركة تكوين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة تكوين المتطورة للصناعات:

وأبرزت شركة تكوين أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش مراقبة الجودة.

– مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

– قائد الفريق الكهربائي.

طريقة التقديم على وظائف شركة تكوين:

وأوضحت شركة تكوين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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