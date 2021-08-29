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#وظائف هندسية شاغرة لدى شركة NOMAC
لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

#وظائف هندسية شاغرة لدى شركة NOMAC

2021/08/29
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية شاغرة لدى شركة NOMAC NOMAC
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة NOMAC:

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الأجهزة).

– مشرف ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

طريقة التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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