وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل “ساسرف”- المملوكة لشركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مهندس سلامة”؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

شروط وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وبيّنت شركة مصفاة ساسرف أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة السلامة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وأوضحت شركة مصفاة ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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