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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع نيوم
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع نيوم

2021/08/10
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع نيوم مشروع نيوم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المشروع/ التطوير العمراني.

– مسؤول السياسات والتكامل/ التخطيط الإقليمي والعمراني.

– المدير التنفيذي/ خط المنطقة الساحلية.

– مهندس معماري.

– أخصائي أول العمليات الأمنية.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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