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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة إريكسون Ericsson
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة إريكسون Ericsson

2021/08/03
الساعة 4:05 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة إريكسون Ericsson Ericsson
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إريكسون:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تكامل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات).

– مدير الحسابات/ الشبكات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة Ericsson:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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