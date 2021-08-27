وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المرافق والطاقة (الدمام): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية).

– مهندس تقدير التكلفة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مدير عمليات الخدمات المالية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية) أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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