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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة المراعي
للعمل بفروع الشركة في كل من حائل والرياض

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة المراعي

2021/08/26
الساعة 10:06 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة المراعي شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إنتاج أول/ الدواجن (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية معالجة الدواجن، أو الهندسة)، أو أي تخصص مشابه.

– مدير مشروع/ أنظمة الموارد البشرية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 


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