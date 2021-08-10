وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من طريف، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول تصميم المناجم (طريف).

– مدير إدارة أصحاب المصلحة (رأس الخير).

– مهندس رئيسي/ عمليات إثراء الفوسفات (طريف).

– مهندس أول الأسمدة الفوسفاتية (رأس الخير).

– أخصائي أول/ مستشار قانوني (رأس الخير).

– أخصائي عمليات نظم إدارة المعلومات (طريف).

– مهندس عمليات مصانع حامض الفوسفوريك (طريف).

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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