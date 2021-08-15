وظائف هندسية وفنية شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، عن طريق النقل أو التعاقد، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مدني (عدد وظيفتين).

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهربائي.

– مهندس معماري.

– رسام معماري.

– مساح.

– فني مختبر (عدد وظيفتين).

– محضر مختبر (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف جامعة الإمام محمد بن سعود:

وأوضحت الجامعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 محرم 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 محرم 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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