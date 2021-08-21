وعد ماثيوس بيريرا لـ جماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف البرازيلي ماثيوس بيريرا، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، عن وعده لجماهير الأزرق، بعد الفوز على التعاون، مساء اليوم الجمعة، بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيريرا : لاعب #الهلال :

أشكر الجماهير الهلاليه على ما قدموه, و أعد الجميع بتحقيق الأهداف.#التعاون_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/lGJ9ZZaQ4V — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 20, 2021

أول تعليق من ماثيوس بيريرا:

وتحدث بيريرا لـ قناة SSC قائلًا بعد المباراة: “أعد الجماهير ببذل المزيد من الجهد وتحقيق كل الأهداف وسعيد بتشجيع الجماهير لنا”.

وأضاف بيريرا: “أعلم تمامًا أن قميصي رقم 15 مرتبط بأسطورة النادي يوسف الثنيان، ولكنني أرغب في مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة”.

ملخص مباراة الهلال والتعاون:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، حيث نجح التعاون في إحراز الهدف الوحيد له بالمباراة، عبر الكاميروني لياندر تاوامبا بالدقيقة الـ26 بعد خطأ قاتل من حارس الزعيم عبدالله المعيوف.

ولم يحدث أي جديد ليخرج الزعيم متأخرًا بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كشر الهلال عن أنيابه الهجومية، ليضيف الهدف الأول وهدف التعادل عبر مهاجمه المالي موسى ماريجا الثانية والثمانين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.

وواصل ياسر الشهراني تألقه في المباراة، ليصنع ثاني أهداف الزعيم الذي سُجل عبر اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بالدقيقة الـ92.

وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثنائية لهدف، ليقتنص 3 نقاط غالية ويصل رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، متصدرًا بهم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مواجهات اليوم الجمعة.

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