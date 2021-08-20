وعكة صحية تُغيب ناصر الدوسري عن مباراة الهلال والتعاون

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن غياب اللاعب ناصر الدوسري عن مباراة الزعيم ضد التعاون، المقرر إقامتها اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب غياب ناصر الدوسري:

وذكر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” أن الدوسري سيغيب عن مباراة التعاون بسبب تعرضه لوعكة صحية خفيفة.

وقدم الدوسري أداءً مميزًا في مباراة الطائي يوم السبت الماضي بالجولة الأولى من دوري المحترفين، نال بسببها الإشادة من جماهير الهلال والنقاد الرياضيين.

تشكيلة الهلال لمواجهة التعاون:

وكان المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم أعلن تشكيلة الزعيم لمواجهة التعاون التي جاءت مكونة من : “عبدالله المعيوف بحراسة المرمى، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، مدالله العليان، جوستافو كويلار، محمد جحفلي، سالم الدوسري، أندري كاريلو، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز”.

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