وفاة الأسطورة الألمانية جيرد مولر

المواطن - محمد سمعه

فارق جيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ وكرة القدم الألمانية الحياة صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ75.

مولر مثّل البايرن 15 عامًا

وسبق لـ مولر اللعب في صفوف ناديي نوردينجن وبايرن ميونخ في ألمانيا طوال مسيرته، كما لعب للبايرن خلال الفترة من 1964 حتى 1979.

ومثل الراحل مولر منتخب ألمانيا خلال الفترة من 1966 حتى 1974.

أبرز ألقاب جيرد مولر خلال مسيرته

وتُوج مولر مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم عام 1974 الذي أُقيم في ألمانيا آنذاك.

كما نجح مولر في التتويج بـ 3 كؤوس أوروبية مع بايرن ميونخ بالإضافة إلى الفوز بالكأس الدولية مرة والدوري الألماني 4 مرات وكأس ألمانيا 4 مرات.

وقدم ناديا ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري، التعازي لنادي بايرن ميونخ في وفاة جيرد مولر.

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