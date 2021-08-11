وفاة الحكم الدولي السابق معجب الدوسري بعد صراع مع المرض

المواطن - الرياض

توفي إلى رحمة الله تعالى الحكم الدولي السابق معجب الدوسري، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال سلطان الدوسري، نجل الحكم الدولي والمحلل التحكيمي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض”.

مسيرة كبيرة:

وامتدت مسيرة معجب الدوسري لنحو 14 عامًا داخل البساط الأخضر، منذ أطلق صافرته لأول مرة في مباراة الكوكب والشرق لدرجة الشباب في عام 1987، قبل أن يكمل المشوار ما بين العمل الإدارة لضبط إيقاع التحكيم وصناعة جيل جديد من الحكام، وتحليل الأداء عبر القنوات الرياضية.

حالة حزن:

ويعد الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري من أبرز الحكام في المملكة، حيث شارك في العديد من المباريات الدولية في الدول العربية والغربية، حيث شكل خبر رحيله حزناً كبيراً لدي عشاق الكرة الرياضية في الخليج والوطن العربي.

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