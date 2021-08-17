وفاة الممرضة أفراح الجميلي في حفر الباطن بعد إصابتها بـ كورونا

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

توفيت إلى رحمة الله تعالى الممرضة أفراح الجميلي، التي تعمل في عيادة “تطمن” في مركز صحي أبو موسى الأشعري في حفر الباطن، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق ودخلت على إثرها العناية المركزة.

ممرضة منذ 9 سنوات:

وقال منصور الجميلي شقيق أفراح لـ”المواطن“: إنها تعمل ممرضة في وزارة الصحة منذ 9 سنوات تقريبًا، وهي في بداية العقد الثالث من عمرها، وكانت تعمل في عيادة “تطمن” بمركز صحي أبو موسى منذ بداية جائحة كورونا.

وأضاف الجميلي: شقيقتي أفراح رزقت بمولودها الأول قبل 5 أشهر وكانت محبوبة من جميع زملائها في العمل، ومشهود لها بحب الخير والتفاني والإخلاص في عملها.

من جانبها، نعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن الممرضة أفراح الجميلي، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة.

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