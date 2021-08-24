وفاة رئيس تشاد الأسبق حسين حبري في سجنه بالسنغال

المواطن- متابعة

توفي الرئيس التشادي الأسبق، حسين حبري في سجنه بالسنغال التي لجأ إليها وتمت محاكمته فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأعلن وزير العدل السنغالي مالك سال لشبكة محلية أن حبري “انتقل إلى رحمة الله” بينما ذكرت وسائل إعلام سنغالية أن حبري (79 عامًا) توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

من هو رئيس التشاد الأسبق حسين حبري؟

وكان حسين حبري، الذي تولى السلطة في بلاده تشاد من 1982 حتى 1990، لجأ بعد الإطاحة به، إلى السنغال حيث أفضت ضغوط دولية إلى توقيفه في 2013، ومحاكمته بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب، وإعدامات، وعبودية وخطف.

محاكمة غير مسبوقة

وبعد إدانته بتلك التهم حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، في المحاكمة التي وُصفت بأنها غير مسبوقة، وقد قدرت لجنة تحقيق تشادية أن 40 ألف قتيل سقطوا ضحايا أعمال القمع في ظل حكم حبري، ومع ذلك فإنه طوال فترة المحاكمة، رفض أن يتكلم أو أن يمثله أحد أمام سلطة قضائية يرفضها، وواصل أنصاره المطالبة بالإفراج عنه فيما كان في السجن في دكار.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد تم الإفراج عنه لمدة شهرين بإذن خاص السنة الماضية بهدف حمايته من فيروس كورونا.

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