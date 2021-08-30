وفاة رضيعة نسيتها أمها داخل السيارة 4 ساعات في الأردن

المواطن - متابعة

في حادث مأساوي توفيت طفلة رضيعة بعدما نسيتها أمها داخل السيارة لمدة 4 ساعات بمدينة الزرقاء في الأردن.

سبب وفاة رضيعة الأردن

وتشير التفاصيل إلى أن الأم اعتادت اصطحاب طفلتها كل يوم معها إلى الحضانة الموجودة في مقر العمل لكن في هذا اليوم توجهت مباشرة إلى مكتبها وبعد مرور حوالي 4 ساعات تذكرت أنها لم تمر بالحضانة اليوم ولم تقم بإنزال طفلتها كالمعتاد.

وهرعت الأم إلى السيارة بحثًا عن الطفلة التي وجدتها جثة هامدت قد فارقت الحياة فتم الاتصال على الجهات الأمنية.

نتائج التحقيقات

وبحسب التحقيقات، فإن والدة الطفلة هي موظفة في دائرة حكومية في الزرقاء، وهي أم لطفلين آخرين وكانت سابقًا تترك الطفلة لدى خالتها التي وجدت عملًا، فقامت باصطحاب طفلتها إلى مكان عملها الذي يوجد به حضانة مخصصة لرعاية أطفال الموظفين في المؤسسة، إلا أنها نسيت الطفلة في المقعد الخلفي داخل المركبة.

وأفاد مصدر أمني بأن بلاغًا ورد للأجهزة الأمنية عن حالة اختناق لطفلة، وفور وصول القوات الأمنية للمكان تبين أن رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر، قد توفيت داخل مركبة والدتها المتوقفة في ساحة مخصصة لركن المركبات بمنطقة الرصيفة قرب مدينة الزرقاء.

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